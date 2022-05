‘Kantinekampioen’ Rohda Raalte bouwt donderdag feestje óp het veld: ‘Laten zien dat we de besten zijn’

Het hele seizoen joeg Rohda Raalte op de titel in de eerste klasse. Toen het zondag zover was, zaten de spelers in de kantine. De ploeg van Laurens Knippenborg kreeg een ongewenste snipperdag: opponent Stevo moest verstek laten gaan. Donderdagmiddag (14.00 uur) wordt de wedstrijd ingehaald en kan er alsnog een feestje losbarsten op het veld.

Rohda Raalte trainde op zondagochtend, ’s middags bleek dat de ploeg met de benen omhoog kampioen was geworden door puntverlies van de concurrentie. Zelf kwam de eersteklasser niet in actie, naar aanleiding van het overlijden van de erevoorzitter van tegenstander Stevo. Die ploeg komt donderdag alsnog op bezoek en Frans van Oldeniel (25) hoopt dat mensen massaal komen kijken. De doelman uit Schalkhaar reageert aan de hand van vijf stellingen.

1. Kampioen worden zonder te spelen is minder leuk.

,,Een paar jongens zat na de training nog in de kantine. Ik was naar Schalkhaar Life gegaan. In de groepsapp hielden we de standen bij. Iemand zei eerst voor de grap dat Columbia gescoord had tegen Heino, maar later was het ook nog echt waar. Nou, ik heb twee biertjes gedaan op dat feest en heb me terug naar Raalte laten rijden. Maar eerlijk? Dit is niet de leukste manier om kampioen te worden. Ik hoop dat de mensen donderdag massaal komen kijken.’’

Quote We hebben elkaar in de kleedkamer ook gezegd: waar maken we ons druk om, we hebben maar twee keer verloren Frans van Oldeniel

2. We hebben geen moment getwijfeld aan promotie.

,,Eigenlijk niet. We hebben het even moeilijk gehad na het gelijkspel tegen Winterswijk en de nederlaag tegen Heino. Dan krimpt het gat toch weer een beetje. Daarna wonnen we overtuigend van Voorwaarts. Het was fijn om die wedstrijd snel na Heino te hebben. De buitenwacht begon wel op te merken dat de voorsprong slonk, dan is het fijn om met zo’n zege de twijfel weg te nemen. Op basis van de eerste helft wonnen we vervolgens ook terecht bij MASV. Getwijfeld heb ik de laatste weken niet meer, nee. We hebben elkaar in de kleedkamer ook gezegd: waar maken we ons druk om, we hebben maar twee keer verloren.’’

3. De defensie is cruciaal geweest in ons succesvolle seizoen.

,,Niet cruciaal, maar we zijn wel heel stabiel geweest. We hebben echt een teamprestatie geleverd. Met een stabiele defensie, een team dat vanuit een goede organisatie speelt en voorin mensen heeft die een wedstrijd kunnen beslissen. Dat we zo weinig tegendoelpunten krijgen, begint al bij hoe het voorin staat. Wij trainen heel veel op omschakeling. Als er voorin drie spelers zijn die het laten lopen, dan kan je dat achterin ook niet opvangen. Dat doen we echt als team.’’

Quote Ik denk dat we in de hoofdklas­se beter tot ons recht komen Frans van Oldeniel

4. Rohda Raalte is goed genoeg voor minimaal de hoofdklasse.

,,Eens. Ik denk dat Rohda als club absoluut een hoofdklasser is en dat we ook de voetballende kwaliteiten hebben. De eerste klasse is moeilijk om uit te komen en ligt ons voetballend misschien ook minder. Het is veel meer gericht op fysiek, op ‘lange’ ballen. We hebben al een paar keer tegen hoofdklassers geoefend en daar goede resultaten gehaald, dus ik denk dat we er klaar voor zijn. De vorige twee jaar konden we niet promoveren, nu is het wel heel overtuigend. Ik denk dat we in de hoofdklasse beter tot ons recht komen.’’

5. Wij gaan donderdag nog steeds gas geven.

,,Dat lijkt me wel, ja. Dat doen we al het hele jaar, en nu willen we ook laten zien dat we de besten zijn. Ook omdat we graag het feest willen vieren met de supporters, en dat gaat toch even lekkerder als je ruim zou winnen. En zelf wil ik als keeper ook gewoon niks tegenkrijgen.’’