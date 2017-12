Karakteristiek wit tolhuisje in Raalte krijgt een nieuw leven

Het is een eenvoudig huisje, het tolhuisje uit omstreeks 1830, aangewezen als gemeentelijk monument. Het vertoont geen typische kenmerken van een tolhuis, behalve dat het dicht aan de weg staat.

Eind 2016 kwam het in handen van het gezin Elders, vader, moeder, drie kinderen. ,,We zochten een huis in het centrum van Raalte, we komen uit noord’’, vertelt Frank Elders, die eigenlijk liever uit de publiciteit blijft tot na de verbouwing. ,,Dat idee hadden we altijd al. Als onze kinderen naar de middelbare school gaan, is het tijd voor iets heel anders. Niet naar Nieuw Zeeland ofzo. Gewoon in het centrum van Raalte. Toen kwam dit te koop.’’

Bouwwerken

Volledig scherm Tolhuisje Raalte aan de Zwolsestraat met uitbreiding, vooraanzicht © Hoogsteder Architecten Een huis met een verhaal. Dat is 'n Tol, een witgeschilderd bakstenen huisje dat pal aan de eeuwenoude weg van Raalte naar Zwolle staat. Woonoppervlakte: nog geen 50 vierkante meter. Te klein voor een modern gezin. Het plan: Je bouwt een nieuw huis achter het bestaande tolhuisje en je 'knoopt' de twee bouwwerken aan elkaar. ,,Het nieuwe huis wordt via een glazen gang met het tolhuis verbonden.’’ Frank Elders vertaalt de plannen van de architect, goedgekeurd door de gemeente en de Monumentencommisie, eenvoudig: ,,Bedoeling is om in het vooraanzicht het witte huisje eruit te laten knallen. Om het monument in een ‘decor’ te zetten.''

De nieuwe eigenaren hebben het afgelopen jaar de handen al uit de mouwen gestoken. Een nieuwe rieten kap zit er al op. ,,Het is een verrassingspakket. We hebben vijf lagen plafond weggehaald en vonden daaronder het originele groene houten plafond. Heel mooi. Ook de oude toldeur is zo tevoorschijn gekomen. We proberen zoveel mogelijk details in de oude staat te herstellen. Hier zie je zelfs waar de oude olielamp uit die tijd moet hebben gehangen’’, wijst Elders op een zwarte vlek aan het plafond.

Koffiemolen

,,Oh ja, die koffiemolen’’, zegt Marieke Elders. ,,Dat is ook bijzonder. We wilden een oude bijpassende koffiemolen kopen. We gingen op zoek op de rommelmarkt. We kochten een groene, die wat ons betreft bij het huisje past. Toen kwamen we bij het klussen een plateau tegen waar precies zo’n koffiemolen gehangen moet hebben. Dat was een bijzondere constatering.’’



Kortom, het is een verrassingspakket. Als alles klaar is, komt er een open huis voor iedereen die het resultaat wil zien. Intussen klussen ze vrolijk verder, eigenhandig en met hulp van familie en soms deskundigen, in afwachting van de nieuwbouw achter het tolhuisje. Wanneer er geen zienswijzen worden ingediend, zal de gemeente Raalte over enkele weken de vergunning voor de renovatie/nieuwbouw van het Tolhuisje verlenen.