Kassaproducent Pan Oston groeit na drie jaar alweer uit jasje en gaat nieuwbouwen in Raalte

Zwemonder­wij­zer in Raalte neemt na 40 jaar afscheid (en het therapie­bad in Tijenraan draagt voortaan haar naam)

Voor zwemonderwijzer Joke Derksen was het een grote verrassing: een plaquette met daarop de naam Joke Derksen Therapiebad. Het bord werd onthuld tijdens haar afscheid van zwembad Tijenraan in Raalte, waar ze in het zonnetje werd gezet na 40 dienstjaren.

20 juni