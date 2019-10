Keert de warenmarkt terug in het centrum van Raalte?

video Brand Raalte: ‘We hoorden een raam knappen en toen we gingen kijken, sloegen de vlammen al uit de woning’

8 oktober ,,Ik ben helemaal kapot”, zegt de directe buurvrouw van de dinsdagochtend door een brand volledig verwoeste woning aan de Reiger in Raalte. De gepensioneerde vrouw (,,liever geen naam”) weet dat zij en haar man de nacht niet thuis kunnen doorbrengen. ,,We hebben rook- en roetschade en slapen daarom in elk geval vannacht in hotel De Zwaan.”