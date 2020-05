Kees en Tonny zien familie onderaan Deventer ziekenhuisraam om diamanten huwelijk te vieren

Nee, zijn schoonvader Kees heeft geen corona, zegt schoonzoon Harrie Haarman. ,,Maar daar zijn ze best benauwd voor natuurlijk. Hij liep met een sjaal voor door huis. Het zijn mensen van 84, die passen op.” Maar een ongelukkige val deed Kees alsnog in het ziekenhuis belanden. ,,Hij heeft twee kunstheupen, dus een bovenbeenbreuk is dan extra lastig", zegt Haarman.

Feestje al gehad

Op de dag zelf versierde het personeel de zaal. En mocht dochter Riny ook mee naar binnen om mee te eten met het avondeten. De familie buiten deed de rest. Zo werd het toch een onvergetelijke dag. En dat feest? Haarman lacht. Heel per ongeluk hebben ze het al groots gevierd. ,,4 mei is het kerkelijk huwelijk. Dat vieren we al die jaren. Maar het burgerlijk huwelijk is destijds al in december voltrokken. En toen zijn we al naar zaal Logtenberg op de Boerhaar geweest. Dus toen hebben we iedereen nog kunnen knuffelen.”