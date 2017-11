Kees Huls wil 'ons' geld voor nieuwe wegen alsnog terug van rijk

,,Het gaat om enorme bedragen. Per hoofd van de bevolking is er in Overijssel veel minder geld geïnvesteerd voor infrastructuur dan in het westen des lands. Vergeleken met Utrecht zijn we in de afgelopen tien jaar ruim 1,2 miljard euro tekortgekomen. Hetzelfde geldt voor motorrijtuigenbelasting die in deze provincie is geïncasseerd maar niet in Overijssel is besteed aan rijkswegen, spoorlijnen, kanalen, et cetera. Ook die 1,2 miljard euro is weggevloeid. De provincie Overijssel moet zelfs 79 procent van de investeringen voor rijksprojecten voor haar rekening nemen om nog iets gedaan te krijgen. In feite zijn dat steekpenningen. In het westen gaat het om hooguit 10 procent.''