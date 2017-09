Keiharde handel op Heetense Ponymarkt maakt emoties los

,,Als een pony niet mee wil lopen, weerbarstig is, wil een handelaar weleens een ferme tik uitdelen, of onnodig aan een staart trekken'', zegt Wagenmans. ,,Met name als er slechte handel is. Het duurt dan lang, de irritatie slaat toe. Dan staat het respect voor de dieren wat minder hoog in het vaandel. Ik probeer toe te zien dat er geen handelaars uit de band springen. Ik houd toezicht op het dierenwelzijn, zorg dat alles rustig verloopt.’’

Strenge regelgeving

De marktmeester geeft aan dat de in 1962 ‘geboren’ ponymarkt in Heeten geen folklore is, maar échte handel. Via handje-klap wisselden in vroegere jaren zo’n tweeduizend pony’s van eigenaar op de laatste woensdag in september. Nu nog een kwart van dat aantal. ,,Vroeger gingen de dieren na de verkoop direct vanaf de markt op transport. Er is nu veel strengere regelgeving bij de vrije handel. In Nederland, maar ook voor dieren die naar het buitenland gaan. Daarom is er minder handel dan vroeger. De handel naar het buitenland loopt nu via Nederlandse tussenhandelaars. Je ziet hier Spanjaarden, Fransen, Italianen, met naast zich een Nederlandse tussenhandelaar.''

Genoeg buitenlanders

Dat beeld wordt bevestigd door handelaar Anton Huisman, die in zijn jongere jaren zeker driemaal per week paarden, pony’s, koeien of varkens ergens in het land naar de markt bracht. Hij gaat naar Heeten om geld te verdienen, zegt hij, niet zomaar voor de ‘leuk’. ,,Het is zeker niet altijd rozengeur en maneschijn. Vroeger was handel beter. Al weet je dat niet van tevoren. Als er maar genoeg buitenlanders op de markt lopen, die pony’s willen, dan komt het goed.’’

Anton Huisman komt al vele jaren op de Heetense ponymarkt. De inmiddels 80-jarige handelaar is deze ochtend om drie uur vanuit Wilp vertrokken om ruim vóór aanvang (5.30 uur) in Heeten te zijn met zijn handelswaar: twee pony’s. ,,Ik ben er graag vroeg bij, dan kan ik mijn vrachtwagen mooi kort bij parkeren’’, zegt Huisman. ,,Dan hoeven de pony’s niet ver te lopen.’’

Borreltje drinken