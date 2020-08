Ken je de Frietboetiek van je patatje mét? Je kunt op station Raalte nu ook koffie en verse broodjes halen

Friet met huisgemaakte kruiden, daar staat de Frietboetiek op station Raalte om bekend. Oké, voor een ijsje of een milkshake draaien eigenaren Eelco Koenjer en Marlous van Mook ook hun hand niet om. Maar sinds deze week zijn ze ook ’s ochtends open voor koffie, thee en verse broodjes. Dat betekent wel dat de wekker nu elke dag om 5.30 uur gaat.

Vooral voor treinreizigers zijn de nieuwe openingstijden van de Frietboetiek een genot, want nergens anders op het station was een lekker bakkie koffie of thee te krijgen, laat staan een vers gebakken broodje. Maar voor eigenaren Eelco Koenjer en Marlous van Mook betekent het wel elke ochtend vroeg opstaan. ,,Ach,” zegt Koenjer. ,,De ochtend heeft wel wat moois. Ik vind het geen punt.’’

Tot vorige week was de Frietboetiek aan het Stationsplein in Raalte alleen in de middag en avond open voor een frietje en bijpassende snack. Sinds deze week gaat de zaak elke werkdag om 6.30 uur open.

Dan ruikt het er opeens naar versie koffie en gebakken broodjes, is dat niet gek? ,,Ik heb een bakkersachtergrond. Ik ben jaren lang bakker geweest’’, vertelt Koenjer. ,,Daarbij hebben we een goeie afzuiging, dus het ruikt hier sowieso nooit extreem naar frituur.’’

Meer uit te halen

In februari van dit jaar namen Koenjer en Van Mook het bedrijf, toen nog Food en Go, over van Dineke en Wilco van Klinken. De nieuwe eigenaren hebben de zaak van top tot teen verbouwd en voorzien van een nieuwe naam.

Toen al hadden de nieuwe eigenaren het idee dat er meer uit de zaak te halen viel. Koenjer: ,,We speelden direct al met de gedachte om ook ’s ochtends open te gaan, maar dat heeft even wat aanlooptijd nodig. Nu loopt de zaak als een speer, dus kunnen we de volgende stap zetten.’’

Ook ProRail is enthousiast over de uitbreiding van de Frietboetiek. Volgens Anita Boonstra, woordvoerder bij ProRail, past dit perfect binnen het aanbod dat NS aan reizigers wil bieden: ,,Warme of frisdranken, verse broodjes, gebruik van toilet en een watertappunt. Dit alles om de (trein)reiziger een zo compleet mogelijk aanbod te geven.’’

Toilet en To Go

Met de uitbreiding van de openingstijden - dit betekent tegelijkertijd dat ook het toilet van de Frietboetiek in de ochtenduren te gebruiken is - en de menukaart houdt het nog niet op. De eigenaren vertellen dat er op korte termijn ook een afgifteloket komt waar degenen met haast zijn of haar bestelling ‘To Go’ kan meenemen. Dit alles om de (trein)reiziger een zo compleet mogelijk aanbod te geven.

Nieuwe openingstijden De Frietboetiek opent voor de vroege vogels haar deuren van maandag tot en met vrijdag tussen 6.30 en 09.00 uur. Daarnaast is de zaak op Stationsplein 1 op maandag-, woensdag- en donderdagavond open van 15.00 tot 20.00 uur. Op vrijdag is Frietboetiek de hele dag open, tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag alleen van 16.00 tot 20.00 uur.