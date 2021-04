Keuze tussen AstraZeneca en Pfizer? Huisartsen Raalte merken waar dat toe leidt

Redt de Randstad de Sallandse dorps­school? ‘We zien dat er meer gezinnen ‘van buiten’ komen’

9 april ,,Ook wij zien dat er tegen alle prognoses in andere bewegingen in leerlingenaantallen ontstaan dan ooit gedacht.’’ Een uitspraak van Bart de Grunt, directeur van de Sallandse scholenkoepel Mijnplein. De scholenkrimp in Salland lijkt af te vlakken. Is dit het begin van een kentering? En wat betekent dit voor de toekomst van de Sallandse scholen? ,,Dit kán een effect zijn van de trek naar het platteland’’, zegt plattelandssocioloog Bettina Bock.