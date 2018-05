Kijk hier live het Ribs & Blues Festival in Raalte

Video Maarten en Karin Metz verrichten aftrap van Metz-Bor­deaux

9:54 Karin en Maarten Metz uit Lierderholthuis hebben gisteravond de aftrap verricht bij het duel tussen Metz en Bordeaux in de Ligue 1. Het echtpaar wandelde in ruim drie weken naar de Franse stad. Veel geluk bracht het de Franse voetbalploeg met dezelfde naam als hun achternaam niet, want Bordeaux won met 0-4.