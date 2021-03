Kindcentrum De Korenbloem in Raalte had vier klassen in quarantaine: ‘Terug te brengen naar paar gezinnen’

Video ’t Giet Vedan Heino doet wat het belooft: geen paasbult dit jaar, toch snoeiafval opruimen

14 maart Ook al is er geen paasbult dit jaar, toch is een team van ’t Giet Vedan een dag in touw om flink wat kuubs snoeiafval af te voeren van het terrein van Camping Heino. Wel het werk, niet het feestje. ,,We laten de familie Van der Burg van de camping niet in de steek’’, is de motivatie van de mannen.