Kinderen uit gezinnen met laag inkomen krijgen Fashioncheque van gemeente Raalte

Snelheid of volledig­heid? Raad, landgoede­ren en manege botsen met instanties over N35-oplossing Heino

De gemeenteraad van Raalte, landgoedeigenaren en Stal ’t Reelaer botsen met wethouder Ben Nijboer en Rijkswaterstaat over oplossingen in Heino om twee nieuwe kruisingen te bouwen. Er heerst dusdanig veel onduidelijkheid over de plannen, dat een meerderheid van de raad het plan niet in stemming brengt. ,,Deze plannen zijn een opeenstapeling van ergernissen.’’

8 oktober