Kinderen uit Mariënheem kunnen zich ook deze herfstvakantie weer uitleven tijdens het Houtdorp

Lea (10) timmert er op los tijdens Techniekda­gen Salland bij bouwbe­drijf Hemeltjen: ‘Flink door slaan’

Timmeren, metselen, tegelen en zelfs met virtual reality een gebouw in elkaar zetten. Kinderen uit Salland maken tijdens de Techniekdagen Salland kennis met alles wat techniek te bieden heeft. Bedrijven uit de regio openen hun en laten zien wat ze in huis hebben. Zo bij Bouwbedrijf Hemeltjen in Wijhe. ,,De glimlach bij het kind is nog wel het mooiste’’, zegt Bert Hemeltjen.

9 oktober