King of the World op Ribs & Blues voor het laatst met Erwin Java

Gitarist Erwin Java stopt bij de band King of the World (KOTW). Op Ribs & Blues in Raalte zal de band op eerste pinksterdag (20 mei) nog eenmaal in de huidige samenstelling te zien zijn.

Na zes jaar stapt gitarist en mede-oprichter Erwin Java uit bluesband King of the World. Dat heeft de band bekendgemaakt. Java richt zich vanaf 1 juni dit jaar op andere muzikale activiteiten, waaronder zijn solo-project ‘Keepin’ it Real’ en de theatertour ‘Johan Derksen keeps the blues alive’.

Cuby

Erwin Java is in Raalte vooral bekend geworden door Ribs & Blues en zijn intense optredens bij Cuby + Blizzards, waar hij sinds 1986 de gitarist van was. Die optredens stopten toen zanger Cuby (Harry Muskee) in september 2011 op 70-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van leverkanker.

In 2016, waarin Harry Muskee 75 jaar zou zijn geworden, en Ribs & Blues 20 jaar bestond, werd tijdens het festival een muzikaal eerbetoon aan Cuby gewijd. Het werd een bijzonder optreden met de Blizzards, met verrassende medewerking van het 42-koppige Noordpool Orkest. Erwin Java op gitaar eiste daarbij de hoofdrol op.

Ribs & Blues

Een jaar na het overlijden van Harry Muskee (2012) startte gitarist Erwin Java samen met Fokke de Jong (drums), Ruud Weber (zang & bas) en Govert van der Kolm (toetsen) de nieuwe band King of the World. De groep bemachtigde in Nederland met bluesmuziek een vooraanstaande plek en maakte vier albums. KWOT trok enkele malen een groot publiek op Ribs & Blues.