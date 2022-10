Klink-Nijland gaat centrum van Raalte opknappen: ‘Als Raalter bedrijf een machtig mooie klus’

Wethouder­schap laatste kunstje voor Breunissen (71)? ‘Op Stöppelhae­ne begon het balletje te rollen’

Waar hij twee maanden geleden nog onbezorgd aan het werk was bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, wordt Breun Breunissen nu geïnstalleerd als nieuwe wethouder in de gemeente Raalte. De 71-jarige volgt de vertrokken Sylvia van der Heide op en gaat voor BurgerBelangen in het college. Wie is Breunissen en waarom kan de BB-kiezer op hem rekenen, ondanks zijn prominente CDA-verleden? ,,Geen last van Haagse perikelen.’’

