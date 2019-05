Klonen van Rammstein, Metallica en AC/DC zetten Raalte in vuur en vlam

Een tributeband is opgericht om de muziek te spelen van een andere, bekendere band die vaak al een tijd gestopt is of die minder toert. Een tributeband verschilt van een coverband door er steeds naar te streven om de band die gecoverd wordt tot in de perfectie na te spelen, inclusief showaspecten. Zo worden de bands in Raalte op het terrein aan de Voorhof ondersteund door een lichtshow en speciale effecten.

Feuerengel

High Voltage

De vijf metalpuristen van MetalmaniA kruipen in de huid van Metallica en spelen onder meer wereldhits zoals Nothing Else Matters, Enter Sandman, Whiskey In The Jar en One. Na haar oprichting in 1992 heeft High Voltage zich bewezen als authentiek eerbetoon aan AC/DC. Zijn repertoire bestaat onder meer uit Highway To Hell, Let There Be Rock, Whole Lotta Rosie, Hells Bells, Thunderstruck en Stiff Upper Lip. Ook de tributebands van Iron Maiden, Guns N’ Roses, Queen, Muse en Led Zeppelin treden op zaterdag over het voetlicht. Het programma duurt dan van 14.00 uur tot 02.00 uur.