Kluizenaarsklus rond jubilerend ROHDA Raalte tot uiting tijdens Stöppelhaene

Een notitie van de oprichting van ROHDA Raalte, foto’s van de oefenwedstrijd tegen het FC Barcelona van toenmalig trainer Louis van Gaal en vele andere gebeurtenissen. Je kan het zo gek niet bedenken of Harry Meijer heeft het in zijn archief. Een deel van dit archief wordt uitgestald tijdens de komende Stöppelhaene.

Initiatiefnemer in dit geheel is Rob Aa. De samenwerking heeft geleid tot een meterslang spandoek over de 90-jarige geschiedenis van ROHDA Raalte. Aa put uit het haast oneindige archief van Meijer. ,,Het is ongelooflijk veel, maar dankbaar werk”, vertelt de initiatiefnemer. Uit meer dan 50.000 foto’s, krantenknipsels en andere uitingen wordt een selectie gemaakt van 1500 beelden.

Uniek

Als het woord ‘kluizenaarsklus’ valt, moet Harry Meijer lachen. ,,Het is misschien wel de grootste klus in mijn 73-jarig bestaan”, lacht de archivaris. ,,Gelukkig heb ik in 2004 iets soortgelijks gedaan, waardoor er al veel op een rijtje stond.” Aa vult hem aan. ,,Al jaren doen wij rond de Stöppelhaene iets met de geschiedenis van Raalte. Dit jaar bestaat ROHDA negentig jaar, dus wilden wij iets unieks neerzetten.” En dat het om veel meer gaat dan het twintig meter lange doek vol beelden is een understatement, stelt Aa.

Een duel tussen ROHDA Raalte en Ajax op het terrein van Heeten in 1980. © Archief Harry Meijer

Ontmoetingsplek

,,Wat ik mij nooit realiseerde, is dat tijdens de Stöppelhaene mensen bij zo’n fotomuur echt op zoek gaan naar bepaalde mensen. Naar zichzelf, familieleden of kennissen van vroeger. Zo heb ik al een paar keer meegemaakt dat mensen bijvoorbeeld oud-klasgenoten herkenden op foto’s van vroeger, elkaar al tientallen jaren niet gezien hadden, en plots voor de fotomuur elkaar weer troffen. Prachtig. Het verhaal om de foto’s heen is misschien nog mooier dan de foto zelf. ”

Alles wat Meijer over de club kon vinden, is uitgeknipt en opgeplakt. Het knippen en plakken van beelden is inmiddels verleden tijd, en ingeruild voor het digitaliseren van de beelden, zegt Meijer, die zelf Walking Football (red. wandelend voetballen) speelt bij de Raalter voetbalclub. Zijn oudste beeld is een notitie van de oprichting van de voetbalclub. ,,Zeer uniek. Daarom gaan we op die manier een tijdlijn creëren, met allerlei unieke gebeurtenissen, gezichten van oud-bestuurders, spelers, vrijwilligers... Noem maar op.”

De notitie van de oprichting van de voetbalclub op 20 mei 1929. © Archief Harry Meijer