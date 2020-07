Klussen, biertje drinken en slapen: Loodgieter Jordy (32) zet voor gemak tent op bij bouwplaats Dorpshuis Herxen

VIDEO Piepjonge stroopwa­fel­ma­ker Maikel zorgt voor unicum op de warenmarkt van Raalte

12:23 Maikel Wensink (17) uit Nijverdal is een vreemde eend in de bijt op de markt in Raalte. Waar opvolging van een zaak de laatste jaren een zeldzaamheid is en nieuwe kramen uitblijven, verwezenlijkt de tiener zijn droom. Van zijn spaarcenten kocht hij alle apparatuur en benodigdheden om zijn eigen stroopwafelkraam te beginnen. ,,Op de markt kan ik mijn ei kwijt.”