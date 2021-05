Knelpunt N35 bij Mariënheem: Raalte moet zelf flink betalen, geld provincie blijft uit

Gemeentebe­stuur Raalte ziet weinig in referendum: ‘Kan tegenstel­lin­gen op scherp zetten’

10 mei Raaltenaren moeten op de politieke rem kunnen trappen, was het idee van Burgerbelangen Raalte. De politieke partij diende een plan in om een raadgevend referendum mogelijk te maken in de gemeente Raalte, maar burgemeester en wethouders zijn minder enthousiast: ,,Rode draad is dat het gesprek wordt gevoerd. Het referendum is minder passend bij de wijze waarop we participatie in Raalte vorm willen geven.’’