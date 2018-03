Kôle Kermse in Broekland wordt dit weekend écht koud

Oostenwind en een verwachte gevoelstemperatuur van min 15, dat wordt een k-k-k-koud tentfeestje. ,,We hebben grote kachels staan, drie in de grote feesttent, die maken we op tijd aan’’, zegt voorzitter Martin Overmars. ,,Zal wat meer gaan kosten, de extra diesel die we moeten verstoken. Ik denk dat de mensen elkaar warm houden, we verwachten zo’n drieduizend man in de tent. Het is het eerste tentfeest van het jaar, dus altijd geweldig druk. De muziek moet de mensen opzwepen. Ik heb niet de vrees dat ze het koud zullen krijgen.’’

Bier

Punt van aandacht is het bier. Het bier mag uiteraard koud zijn, maar moet wel vloeibaar blijven. ,,We isoleren de bierleiding met dekens en isolatiemateriaal voor spouwmuren’’, zegt Overmars, die wordt bijgestaan in de organisatie door 17 bestuursleden en vele vrijwilligers. ,,De biercontainer staat buiten, de bierleiding loopt naar binnen. Dat tussenstuk is cruciaal. We kunnen niet met een bevroren bierleiding komen te zitten, da’s rampzalig. Ook zullen we ’s nachts de leiding aftappen en doorblazen. We hebben goede instructies gekregen van de bierleverancier Grolsch. Bovendien woont er een storingsmonteur in Raalte, die kan bijspringen als het mis dreigt te gaan.’’

Dikke jassen