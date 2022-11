Komst padelbaan in Luttenberg zorgt voor wrevel: ‘Zitten er vreselijk mee, want we willen niet lastig zijn’

Gemeente gaat kavels Molenwijk Heino uitgeven, ondanks dat Raad van Sta­te-zaak nog loopt

Met een rechtszaak in het achterhoofd neemt de gemeente Raalte tóch het risico om alvast te beginnen met de kaveluitgifte voor de Molenwijk in Heino. Er komen 110 woningen, en daarvan worden de eerste 55 woningen nu al uitgegeven. Wel onder voorbehoud, want de uitspraak van de Raad van State rond de komst van deze wijk kan nog roet in het eten gooien.

18 november