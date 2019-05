Koninklijk lintje voor muzikale Diny uit Luttenberg

Update Jeugdig duo mishandelt jongen (16) in Raalte, politie zoekt getuigen

5 mei Op het pleintje voor de Rabobank in Raalte is zaterdagnacht een 16-jarige jongen mishandeld door twee knapen van 15 en 16 jaar. Dit gebeurde volgens de Politie Raalte, die een bericht op Facebook plaatste, rond twee uur. De toedracht van de mishandeling is nog onduidelijk.