Koninklijke onderscheiding voor Benno Wichers Schreur uit Luttenberg

Aantal deelnemers Winterloop in Heino gaat als een speer omlaag

17:35 De Winterloop in Heino trok gisteren 220 hardlopers, de Midwintercross in Heeten een dag later trok het dubbele aantal. Een fikse tegenvaller voor de organisatie in Heino. Het zichtbare verschil tussen een wedstrijd binnen of buiten het Sallands Crossciruit (SCC).