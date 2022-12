Kopschoppen in Raalte krijgt staartje: drie mannen voor de rechter

Winterwan­de­ling in Raalte voor Rico’s Foundation Cambodja: ‘Betere toekomst voor kinderen’

De paden op, de lanen in. Dat is het motto komende zondag in Raalte voor de zogeheten winterwandeling voor Rico’s Foundation Cambodja. In samenwerking met Safezone Dogs wordt deze tocht over 1, 5 en 10 kilometer gehouden. Er zijn volgens de organisatie ‘leuke opdrachten’ tijdens de wandeling.

8 december