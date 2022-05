Kort shirt in plaats van winterjas: Nieuw Heetense wagenbouwers klaar voor carnaval (en ‘bult drank’)

Geluids­scherm­gi­gant uit Raalte lijkt failliet, maar door nieuwe naam is er niets aan de hand

Het vooraanstaande bedrijf in geluidsschermen, Durisol Raalte, is niet meer. Althans, niet in de huidige vorm. Het bedrijf uit Raalte dat geluidscherm- en tunnelelementen maakt is in februari overgenomen door Hardeman Group. Een subtiele naamsverandering naar Durison zorgt ervoor dat Durisol zelf failliet is verklaard deze week.

11 mei