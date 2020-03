Kringloop De Snuffelaar naar het centrum in Raalte: ‘Kleiner, maar nog gezelliger’

Bijna 4,5 jaar zit de kringloop aan de Overkampsweg in Raalte. Het grote pand is ideaal voor de kringloop, maar er zat volgens de eigenaresse één nadeel aan. ,,De bezoekers moesten altijd hier speciaal naartoe komen. Ik denk dat als we in het dorp zitten meer mensen ‘toevallig’ bij ons binnenkomen.” Het besluit van de verhuizing komt na het nieuws dat de pandeigenaar het huidige onderkomen gaat verkopen.

‘Liefst richting het dorp’

,,We zijn op zoek gegaan naar een oplossing. Zoveel ruimte als wij nu hebben ga je in Raalte niet gauw krijgen. We wilden het liefst richting het dorp, dus kwamen we uit op het pand waar de dierenwinkel vroeger in zat. Gisteren zijn we akkoord gegaan, dus we houden nu een grote uitverkoop.”

Sociaal contact

In april gaat de kringloop op de huidige locatie dicht. Tot de heropening in juni in het nieuwe pand zal er flink geklust worden. De vaste bezoekers zijn in elk geval blij, volgens Van Lies. ,,Alleen maar positieve reacties. Mensen vinden het vooral ook heel gezellig, omdat we eigenlijk ook een soort locatie zijn waar veel sociaal contact ontstaat. Het pand is inderdaad veel kleiner, maar het ik ga het er nog gezelliger maken.”