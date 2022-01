Kuintje (86) en Hendrik (81) vieren met gebak dat ze tóch samen mogen blijven in Heino: ‘Traantje gelaten’

Polderjiha­dist Victor Droste geeft teken van leven en duikt op in podcast over Islam: ‘Ik geef les in Idlib’

Victor Droste, de voormalig postbode uit Heeten die in 2013 naar Syrië afreisde, heeft voor het eerst in lange tijd in het openbaar weer een teken van leven gegeven. Hij staat centraal in een podcast van Levant 24, een Syrische mediaorganisatie. In het interview zegt Droste - die ook wel polderjihadist wordt genoemd - dat hij inmiddels lesgeeft in Syrië.

27 december