Kwestie Wout Wagenmans stuwt kijkcijfer omhoog

Start werkzaamhe­den aan oeverbe­schoei­ing Raalte

2 februari Een deel van de oeverbeschoeiing in Raalte Noord wordt de komende periode vervangen. De huidige beschoeiing is tijdens de aanleg van de wijk geplaatst en is inmiddels deels aan vervanging toe. De Raalter wethouder Jacques van Loevezijn heeft vrijdag samen met een buurtbewoner symbolisch de eerste paal van de nieuwe beschoeiing in de grond geslagen.