Kwintijn meest sportief bij handbal in Raalte

Video Leon Walraven uit Raalte verbetert eigen wereldre­cord basketbal stuiteren

21 februari Leon Walraven uit Raalte heeft zijn eigen wereldrecord dribbelen met een basketbal verbeterd. Hij liet de kolossale knikker gisteravond in een minuut 708 keer stuiteren in sporthal De Kwintijn in zijn woonplaats. In mei 2017 kwam hij tot 609 dribbels per minuut.