‘Laag Zuthem heeft hoogste dichtheid qua gedeputeerden in Nederland’

Dadema stelt vast dat Laag Zuthem liefst twee gedeputeerden rijk is op een bevolking van slechts 661 inwoners. Dat aantal is geteld op 1 januari 2019. Van gemiddeld 330,5 dorpsbewoners is er eentje bestuurlijk werkzaam als gedeputeerde. Althans vanaf woensdag 19 juni, want dan worden beide inwoners van Laag Zuthem officieel in het college geïnstalleerd in het provinciehuis te Zwolle.

Uitglijder

Er rust voor volksvertegenwoordigers niet louter zegen op resideren in Laag Zuthem. VVD’er Jean Paul Gebben was evenals Van Hijum gemeenteraadslid van Zwolle toen hij zich nietsvermoedend in dit dorp vestigde. Nota bene in de voormalige woning van een bovenmeester, die zijn aanwijsstok over menige landkaart liet glijden. Gebben verkeerde volgens Van Hijum abusievelijk in de veronderstelling dat Laag Zuthem tot het grondgebied van de gemeente Zwolle behoorde. Een topografische uitglijder met verstrekkende gevolgen.

,,Hij heeft zijn raadslidmaatschap toen moeten opgeven omdat hij zich in de gemeente Raalte had gevestigd’’, meldt Van Hijum. ,,Ik heb zijn huis gekocht toen Jean Paul burgemeester werd van Renkum. Voor mij maakte het niet uit dat ik in de gemeente Raalte ging wonen, want ik was inmiddels lid geworden van de Tweede Kamer. Toen ik in 2008 naar Laag Zuthem verhuisde, hebben we nog wel een CDA-sessie gehouden om de VVD-sfeer uit de woning te verdrijven.’’

Goede buur

De Bree, die zich een jaar eerder in Laag Zuthem vestigde dan Van Hijum, beschouwt zijn toekomstige ambtsgenoot tevens als een goede buur. ,,Hij woont slechts drie huizen verderop’’, meldt hij. ,,We weten elkaar heel goed te vinden.’’ Ze wonen niet alleen bij elkaar in de straat, maar hebben ook Delft als vroegere woonplaats gemeenschappelijk. Van Hijum is daar geboren, De Bree heeft er gestudeerd.

Van Hijum lijkt wat minder toeschietelijk om De Bree te vinden, al erkent hij dat hij diens woning in zijn vizier kan krijgen wanneer hij vanuit het dakraam zijn blik over Laag Zuthem laat glijden. ,,Niet dat ik dat geregeld doe. Eerlijk gezegd maakt het mij niet uit of Tijs thuis is. We komen niet bij elkaar over de vloer. Het is vooral een kwestie van toeval dat we allebei in Laag Zuthem wonen én lid zijn van Gedeputeerde Staten. Dat had vier jaar geleden ook al zo kunnen zijn, maar toen kozen wij voor een andere coalitie.’’