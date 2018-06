Laag Zuthem vreest 140 km-treinen

Scheuren in muren en last van trillingen. Sinds de nieuwe treinen van Blauwnet vanaf december tussen Zwolle en Enschede rijden, maken inwoners uit Laag Zuthem zich grote zorgen. En met de nieuwe sneltrein, die vanaf komende zomer met 140 kilometer per uur voorbijraast, vreest het buurtschap alleen maar meer ellende.

Na een investering van ruim 30 miljoen euro is de spoorlijn tussen Zwolle en Wierden in 2016 volledig geëlektrificeerd. Sinds december vorig jaar rijdt Blauwnet van vervoerder Keolis over het tracé met hagelnieuwe treinen. Behalve de twee sprinters die ieder uur rijden, zou ook een sneltrein over het traject gaan rijden.

Die trein slaat een aantal stations over, waardoor de reistijd met 18 minuten wordt verkort. Mede vanwege vertraging in de aanbesteding van een cruciaal perron op station rijdt die extra sneltrein op dit moment tot Raalte. Het is de bedoeling dat de trein vanaf eind augustus ook doorrijdt naar Zwolle.

Pal aan het spoor

Hoewel de nieuwe treinen in december met veel gejuich zijn ontvangen, gaan inwoners uit Laag Zuthem gebukt onder scheuren in hun huizen en toenemende trillingen. Het buurtschap ligt pal aan het spoor tussen Heino en Zwolle waar sinds een half jaar twee keer per uur nieuwe, zwaardere treinen van vervoerder Keolis langs denderen.

,,De scheuren in de muren zijn dit voorjaar op de bovenverdieping ontstaan'', ontdekte Gerlant Zielman die uitkijkt op de spoorlijn. ,,Trillende deuren en kozijnen en rammelende glazen, het is er niet beter op geworden. Die nieuwe sneltrein gaat de problemen verergeren, daar kun je op wachten.''

Geluidsoverlast

Zijn buurvrouw Lynn Shannon heeft ook een scheur in een muur en beklaagt zich ook over geluidsoverlast. ,,Dat geluid is heel hinderlijk. Eerlijk gezegd maak ik me daar meer zorgen om dan over de scheur. Het is een huurhuis. Buren met een koophuis zijn echt de pineut.''

Sinds december wordt Shannon vaak wakker van het geluid. ,,Daar heb ik hiervoor nooit last van gehad. In het begin dachten we nog dat het een kwestie was van wennen, maar dit went niet.''

Honderd jaar

Een eindje verderop kan Riekje Dalhuisen de toenemende overlast beamen. Ze woont kort aan het spoor en woont al haar hele leven in Laag Zuthem. ,,Die trein rijdt er misschien al wel honderd jaar, maar de hinder is echt toegenomen'', vindt Dalhuisen. Scheuren in haar huis heeft ze niet. ,,Maar de verhalen van buren heb ik wel gehoord. Het leeft hier.''

Na de zomervakantie, vanaf 27 augustus, gaat de nieuwe sneltrein rijden over het traject. Veel inwoners uit Laag Zuthem weten nog van niets. Shannon: ,,Dat heeft niemand ons verteld. Het kan de problemen zomaar verergeren, ja. Hopelijk valt het mee.''

Provincie en ProRail gaan klachten onderzoeken

De provincie weet niets van klachten van inwoners uit Laag Zuthem over de overlast rond de spoorlijn. ,,In overleg met ProRail gaan wij kijken welke klachten er leven en wat hiervan de oorzaken en mogelijke oplossingen zijn'', reageert woordvoerder Petra Timmer.

Ook ProRail heeft geen signalen van omwonenden ontvangen. ,,Wij zijn altijd aanspreekbaar voor vragen en problemen langs het spoor'', benadrukt woordvoerder Aldert Baas. ,,Tot nu toe hebben bewoners uit Laag Zuthem zich nog niet gemeld. Ons doel is om de omgeving zo veel als mogelijk te behouden voor geluids- en trillingshinder.''