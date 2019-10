Laaggeletterdheid in Raalte aangepakt door volkszangers

Schaamtegevoelens, sociale isolatie en smoesjes verzinnen. Het zijn zaken waar analfabeten mee te maken hebben. Door middel van een theatervoorstelling moeten laaggeletterden in de gemeente Raalte geholpen worden met hun probleem. Volkszangers René Karst en Carola Smit (oud-BZN) willen ze het laatste duwtje in de goede richting geven.

De voorstelling 'Letter Voor Letter’ toert door heel Overijssel en strijkt volgende week donderdag neer in het HOFtheater Raalte. Kaarten zijn er niet meer. Ruim driehonderd kaarten gingen over de toonbank. Met de voorstelling wordt aandacht gevraagd aan het laaggeletterdheid-probleem in de gemeente. Het Taalpunt constateerde eerder dit jaar al dat er meer aandacht moet komen voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven. De gemeente Raalte laat weten dat zo'n vierduizend mensen analfabeet zijn, wat neer komt op elf procent van de gemeentebevolking.

Idee

In de voorstelling zingen Karst en Smit Nederlandstalige liedjes, waarbij de songteksten achter de zangers worden geprojecteerd. De volkszangers vertellen verhalen over hoe het leven is als je moeite hebt met lezen en schrijven. Daarnaast laten de volkszangers filmpjes zien waarin mensen geïnterviewd worden over de weg die zij hebben afgelegd om op latere leeftijd te leren lezen en schrijven.

Smoesjes

Jetze Dam is bedenker van de voorstelling. Vorig theaterseizoen ging de voorstelling heel Drenthe door. Vanuit de Provincie Overijssel werd geld vrijgemaakt om ‘Letter voor Letter’ ook in de Overijsselse zalen te krijgen. Tot en met mei 2020 reist de voorstelling door Overijssel.

Dam vertelt dat het nodig is dat laaggeletterdheid onder de aandacht komt, omdat het om verbazingwekkend veel mensen gaat. ,,Landelijk is ongeveer dertien procent van de Nederlanders laaggeletterd. Een groot deel daarvan is vijftig-plus en heeft het vaak verborgen weten te houden door smoesjes.” De bedenker geeft voorbeelden. Mensen hebben hun leesbril niet bij zich, schrijven slordig of zitten met een trillende hand. ,,Je kan het zo gek niet bedenken. Deze voorstelling moet dat schaamtegevoel bij de mensen wegnemen. We bieden dan ook hulp aan de betreffende mensen na de voorstelling.”

Volkszanger René Karst schrok van het percentage analfabeten en kwam in actie. ,,Andere artiesten zijn ambassadeur van bijvoorbeeld Kika, wat natuurlijk prachtig is. Ik wilde mij graag verbinden aan dit project. Van jongs af aan ben ik al met teksten bezig en kan ik inmiddels talloze voorbeelden opnoemen waarbij ik merk dat mensen laaggeletterd zijn. Ik probeer ze over de drempel te helpen door gewoon een bibliotheek binnen te lopen en om hulp te vragen.”