Laatste volksdans met Marietje Zandbelt in Nieuw Heeten

Nieuw leven

Marietje, woonachtig naast het boerenbedrijf van haar zoon, bij de Zandbeltbrug in Lettele, had in 1982 haar diploma behaald. Zij danste altijd al graag en besloot naast gymlessen nu ook volksdanslessen te geven. Dat begon in Lettele en Okkenbroek. Later was er ook veel animo in Nieuw Heeten en Espelo.