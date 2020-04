Lain (9) en Mellie (8) gaan van deur tot deur en halen dozen vol artikelen op voor Voedselbank Raalte

De Voedselbank Raalte kreeg afgelopen weekend twee kleine vrijwilligers er voor een dag bij. Lain Hollander (9) en Mellie Poster (8) zagen het nieuws over het coronavirus en wilden iets doen voor het goede doel. Buurtbewoners moesten zaterdag een doos bij de voordeur zetten met artikelen die zij over hebben, zodat de twee meisjes het naar de Voedselbank Raalte konden brengen.

Hun actie liep in de goede zin van het woord uit de hand. Dertien grote dozen vol eten, drinken, toiletspullen en andere artikelen werden naar de Voedselbank gebracht. Lain en Mellie waren totaal verrast door hun eigen actie. ,,We hebben samen met mijn moeder briefjes gemaakt en door de brievenbussen gedaan. Daar stond op dat we mensen willen vragen om een doos bij de voordeur te zetten met spullen die zij over hebben. Maar toen we zaterdag alles gingen ophalen werd ons winkelkarretje steeds voller", zegt Lain.

‘Kregen zelfs cadeautjes’

Een tasje hier, een doos daar. De twee jonge meiden gingen van het Larixplein naar de Iepensingel en van het Sparrenplein tot de Lijsterbesstraat. ,,Sommige mensen vonden onze actie zo leuk en goed dat we zelf ook cadeautjes en kaartjes kregen. Dat is erg leuk. Toen we alles binnen hadden, gingen we het verdelen over de dozen en brachten we het naar de voedselbank", vertelt Mellie.

Eenmaal aangekomen bij de voedselbank werden ze uitvoerig bedankt. ,,Ze vonden het geweldig, dat zeiden ze. En ze konden het goed gebruiken", vertelt Lain. Of zij nog een keer zo'n actie gaan houden weten ze nog niet. ,,We vinden het heel leuk om te doen. We zitten te denken aan het inzamelen van sponsjes, zeep, afwasborstels en dat soort dingen. Van alles! Maar we zien het wel", zegt Mellie.