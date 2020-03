Lancaster-crash in Mariënheem blijft groot mysterie, Defensie vindt niets in de grond

UPDATE Onbekende weldoener van Maud (16) is terecht: ‘We hebben onze schuld ingelost’

13 maart Na een zoektocht van drie dagen is de onbekende man die Maud bij de Jumbo in Raalte uit de brand hielp terecht. Hij heet Alexsandro en komt uit Nijverdal. ,,We zijn blij dat het goed is opgelost.”