Landelijke erkenning voor

Kidsbeweegroute Raalte

De Kidsbeweegroute in Raalte is een van de vier genomineerden voor de In Beweging Prijs van de Nederlandse Loterij. De prijs is in het leven geroepen om een initiatief te belonen dat Nederland gelukkiger en gezonder maakt. Bij winst wacht de route navolging in de rest van het land.