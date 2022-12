Landgoed stapt naar rechter in Heinose N35-kwestie: ‘Overleggen zijn goed, maar leiden tot niets’

Raalter verzame­laars likken lippen af bij erfenis van Strunk en slaan hun slag: ‘Man, wat een rijkdom hier’

Een grote loods aan de Raalter Boeierstraat is voor even het luilekkerland voor verzamelaars. Er staat van alles uitgestald. Een stokoud houten winkelschap bijvoorbeeld. Vermoedelijk ooit van een kruidenier geweest. Of een antiek houten hobbelpaard, een lessenaar en een enorm telraam. Het laatste deel van de erfenis van Cultuurboerderij Strunk wordt deze zaterdag weggegeven door de gemeente Raalte. ,,Ik wil álles wel meenemen, maar daar hebben we helaas geen ruimte voor.’’

10 december