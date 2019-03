Lange wachtrij voor gratis zak patat in Raalte

Marita en haar man Robby van Robby's Snacks moesten dinsdagmiddag alle zeilen bijzetten. Ruim 1.500 zakjes patat werden gratis weggegeven aan de kinderen in Raalte. Hekken kwamen eraan te pas om het in goede banen te leiden.

Het is onderdeel van een traditie: foekepotterij. ,,We vonden een snoepje zo mager. Daarom zijn we vijftien jaar geleden begonnen met weggeven van zakjes patat’', zegt Marita Harleman. ,,Het is gewoon erg leuk.’’

Het gaat om een paar duizend kilo patat’', aldus Harleman. ,,Voor het bakken krijgen we natuurlijk hulp van onze vier medewerkers, maar ook vrijwilligers van de carnavalsverenigingen in het dorp helpen mee.’' Zo stonden prinsen Michel de Eerste van De Stöppelkaters en Frits de Eerste van de Zwabberaars ook achter de frituurpan. ,,De prinsen komen ieder jaar wel langs.’’ Foekepotterij is in Salland immers nauw verbonden met de Rooms-Katholieke vastentijd en daarmee met het carnaval.

Pizzaketen volgt

De actie van Robby’s Snacks heeft navolging gekregen in Raalte. Zo deelt een pizzaketen in het dorp pizzapunten uit. Ook kunnen kinderen traditioneel snoep scoren bij winkeliers en particulieren. Dat alles gaat voorbij aan Marita. ,,We zijn hier zo druk mee. Ik heb geen idee wat verder in het dorp gebeurt.’’

De aanloop bij de snackbar is de afgelopen jaren zo groot geworden dat de horecazaak standaard dranghekken plaatst. ,,Voor kleine kinderen en kinderen die verkleed zijn hebben we altijd een eigen rij. Die mogen niet tekort komen’’, aldus Marita.