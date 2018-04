Lastige plek voor fietsers? Jeugd bedenkt oplossing

Esmée Groot Koerkamp (15) uit Wijhe, Lotte Jonkman (14) uit de Boerhaar en Jesse Dadema (15) uit Heino, drie van de leerlingen van het Carmel, komen niet dagelijks over de Daggertsbrug aan de oostkant van Raalte. ,,We weten dat het er soms heel druk is en je niet goed weet wie er voorrang heeft’’, zegt Groot Koerkamp over de gevaarlijke kruising bij De Leeren Lampe.