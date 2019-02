Leerling Raalter Carmel College zuipt zich ziekenhuis in op excursie

Een minderjarige leerling van Carmel College Salland in Raalte is vandaag in het ziekenhuis beland nadat hij op een schoolexcursie te veel alcohol had gedronken. De jongen, een VWO 4-leerling, werd tijdens een oriëntatiebezoek aan de Rijksuniversiteit Groningen op een gegeven moment onwel, waarna hij werd opgenomen. Hij lag vrijdagavond nog in het ziekenhuis.