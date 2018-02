Leerlingen Carmel College Salland zamelen ruim 8000 euro in voor stichting LEF

Video Marion beschimpt tijdens het foekepotten: 'de traditie slaat door'

13 februari De traditie van foekepotten in Raalte loopt uit de hand, vindt Marion Flokstra. Ze werd dinsdagmiddag uitgescholden en beschimpt omdat ze geen snoep uitdeelde in de winkel waar ze werkt. ,,Té gek voor woorden. Ik krijg van alles over me heen.’’