Leerlingen Carmel College solliciteren op een buitenlandse trip

Op survival in de Belgische Ardennen, op uitwisseling met Finland, een verre vliegreis naar Nepal, Kenia of Thailand. Leerlingen van het vmbo van het Carmel College in Raalte gaan alle kanten op. Niets is verplicht, je kunt 'solliciteren' op een buitenlandse trip.

,,'Op reis gaan, dat doen jullie toch niet met vmbo-leerlingen?' Dat krijgen we vaak te horen'', zegt projectleider Ellen Amse van Carmel College Salland in Raalte. ,,Dus wel. We zijn trots op onze internationaliserings-activiteiten. Op onze havo, vwo, gymnasium reizen leerlingen veelal gekoppeld aan een bepaald vak. Op het vmbo staan de reizen los van het lesprogramma. Het is de vrije keuze van een leerling.''

Waarom trots? Amse: ,,Leerlingen komen zó enthousiast terug, vol verhalen. Ze proeven van cultuur van andere landen, ze leggen contacten - en niet alleen voor een week. Scholieren krijgen zo een brede vorming vanuit school in een veranderende samenleving. De wereld ligt open, ze maken kennis met die wereld.''

,,Goed onderwijs is ontzettend belangrijk, maar de jeu zit 'm in de dingen eromheen'', zegt Johan Supèr, rector van de school. ,,De ontwikkeling van kinderen tussen 12 en 18 jaar is heel bepalend. Een kijkje in de wereld helpt om een beroepskeuze te maken. Het verbreedt de horizon. Dat hebben we als school hoog in het vaandel.''

Vrije keus

Wat begon met een uitwisseling met Duitsland is uitgegroeid tot een uitgebreid scala aan mogelijkheden. Een reis naar Nepal, Lapland, Marokko, Thailand, of op uitwisseling naar Italië, Oostenrijk of Finland. Het is de vrije keus van een leerling. Wil je niet met het vliegtuig? Kun je met de trein naar Oostenrijk. Wil je niet in een gastgezin? Kun je met een reis mee waar met gezamenlijke overnachtingen. Wil je jezelf ontdekken? Ga op survival naar de Belgische Ardennen.

,,En geen mobieltje mee, hè'', zegt Els Schoorlemmer, een van de coördinatoren. ,,Jezelf tegenkomen. Maar wel mét elkaar. Teamwork. Natuurlijk onder verantwoordelijkheid van de begeleiders. De leerlingen leren er enorm veel van.''

,,Er is voor elk wat wils'', zegt projectleider Ellen Amse. ,,De kinderen maken zelf een keuze. Dat is ook al een proces, een keuze durven maken als individu. Bovendien moet je 'solliciteren'. Maandag komen er weer Italianen hier. Voor de uitwisseling met Italië waren 25 plekken. We hadden 60 aanmeldingen. De sollicitatie is dan doorslaggevend. Aan het eind maken de deelnemers een presentatie over hun reis. Daarmee maken ze de leerlingen weer enthousiast voor volgend jaar.''

Arnic de Coo

Arnic de Coo (15) ging op survival in de Ardennen: ,,Ik wilde iets doen met school, survival leek me leuk. Ik heb een motivatiebrief geschreven en mocht mee met 15 schoolgenoten. Iedere maandag besteedden we na schooltijd twee uur om de reis zelf te plannen, accommodatie te regelen, een activiteitenprogramma te maken voor een week. We hebben oliebollen verkocht om geld te verdienen voor de trip. Het was hartstikke mooi: op bivak en slapen in een hangmat in de natuur, vissen en die vis zelf klaarmaken. En een dag hebben we 25 kilometer gelopen, in de natuur, bos, met hoogteverschil. Pffff, heftig was dat. Maar als ik nu een groot rondje met onze hond ga lopen, is dat een peulenschil.’’

Celien ten Have

Celien ten Have (14) doet mee aan de uitwisseling met Finse scholieren: ,,Ik heb het met mijn ouders over gehad en ik kwam uit op Finland. Ik kreeg onlangs een Fins meisje in huis. Ze vertelde dat het bij haar thuis al sneeuwde. In februari ga ik naar Finland toe. Best spannend. Ik vond het al leuk dat zij hier was. Toen ze hier was, gingen we overal heen, en zo leer je je eigen land ook beter kennen. Ik voelde me toerist in eigen land.’’

Nienke Hendriks

Nienke Hendriks (16) ging naar een Oostenrijks internaat: ,,Eerst kwam een Oostenrijks meisje bij ons in huis. Zo spannend, maar het ging makkelijk, het went snel. We schakelden over op Engels, en met handen en voeten begrijp je elkaar wel. Je wordt snel heel close met elkaar. Het voelde zelfs vreemd toen ze weer weg was. Ik heb mezelf daardoor beter leren kennen. Ik zag hoe ‘mijn’ meisje heel goed met mijn ouders omging. Van de reis naar Oostenrijk heb ik veel geleerd. Het verschil in leven tussen hier en daar. Het meisje daar ging naar school op een internaat en bleef doordeweeks daar. Wij dus ook. Bijzonder om mee te maken. Je komt er achter dat we hier erg verwend zijn, en door de reis waardeer je meer wat je hier hebt.’’