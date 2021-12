Lege winkelpanden in Raalte omtoveren tot woningen? ‘Prima, maar wel buiten het centrum’

Uitzendbu­reau snapt vertrek arbeidsmi­gran­ten op Old Heino, maar: ‘Er is wel een fatsoenlij­ke oplossing nodig’

Een vakantiepark als plek voor arbeidsmigranten is niet wenselijk, vindt directeur Frank van Gool van uitzendbureau OTTO Workforce. Nu de arbeidsmigranten voor november 2022 van Old Heino af moeten, maakt hij zich sterk voor een oplossing. Van Gool is met de gemeente Raalte in gesprek over locaties voor zogeheten flexwoningen. ,,Zoiets is al binnen negen maanden te realiseren.’’

