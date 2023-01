Lezers over stinkende megastallen: ‘Dit heeft niks te maken met het traditionele boerenbedrijf’

Is stank iets wat erbij hoort op het platteland, of gaat de belasting door megastallen op de leefomgeving en het milieu te ver? Lezers raken het er niet over eens getuige de reacties onder ons artikel over Theo en Roy , die een rechtszaak aanspanden tegen een buurman met vijf varkensstallen.

S. van Beurden: Deze megastallen op industriële schaal hebben niets te maken met het traditionele boerenbedrijf en de mestgeur van vroeger. Dit is gewoon een aantasting van de gezonde woonomgeving en van het milieu.

L.J.H. Jonkeren: Dit is een exces! Natuurlijk moet hier wat aan worden gedaan. Maar heeft natuurlijk niks te maken met de boerenbeweging. Als het aan de overheid ligt worden alle boeren figuurlijk de nek omgedraaid. Dus BBB: petje af!

Andy van Werven: Ik weet wel dat als je 200 varkens hebt dat het 5x erger stinkt dan als je 500 koeien hebt en die ammoniak lucht kom uit de poep en plas en dat stinkt heel erg bij koe minder geur en het beste vee vind ik schaapjes die stinken haast niet en het zijn leuke dieren.

Marjan Bos: Ja hallo, de kip of het ei, je weet toch dat varkensstallen stinken...Je maakt mij niet wijs, dat de varkensboerderijen er net staan....Zeur niet en ga anders weg!!!

I. Lange: Als dit soort bedrijven eerst eens verdwijnen scheelt dat een hoop in stikstof, overlast en dierenleed. Het megalomane idee dat wij de halve wereld moeten voorzien van voedsel hebben we te danken aan de Rabobank o.a. Deze bank zou moeten bijdragen aan het uitkopen van deze bedrijven. Boeren kun je het niet noemen, het zijn fabriekseigenaren en die gaan voor meer en groter (geld). Wij leven hier op een postzegel met de pretenties van een luchtballon. Snel lek prikken voor ons aller welzijn

Martijn Huiskamp: Mensen moeten eens ophouden met dat gejammer van achter hun pc, kom zelf eens kijken en oordeel dan pas...

M. de Vaart: In een landje met een zeer beperkt oppervlak gaat intensieve veehouderij en het aantal inwoners m.i. niet meer samen. Het inwoneraantal in NL zal alleen maar toenemen en dit zal steeds vaker gaan “schuren”. Het is misschien niet leuk voor vele boeren maar ik denk echt dat we veel teveel veehouderij hebben die enerzijds erg dieronvriendelijk is en anderzijds niet meer past in zo’n dichtbevolkt landje.

G.J.W Wassink: Wat een anti boer reacties hier: we wonen hier nu al 41 jaar als burger tussen de boeren en we zien hier volop vogels, reeën, eekhoorns, etc. Het is hier in deze 41 jaar zelfs mooier en diverser geworden. Ik krijg altijd het gevoel dat de anti boer schreeuwers zelf ergens midden in een stad of dorp wonen en helemaal niet weten hoe de stand van zaken op het platteland echt is.

H. Burger: No Farmers, no Shit, zoals wij hier zeggen.

W. Kloppenburg: Dit is het regelrechte gevolg van een extreem falende Overheid die van vooraf nadenken over consequenties van vergunningen nog nooit gehoord heeft. Zie je overigens niet alleen bij megastallen maar ook bij bijvoorbeeld windmolens, zendmasten etc.

J. Visser: Deze megastallen opruimen in kader van stikstof zou natuurlijk een 1 klap 2 problemen oplossen. Echter nu gaat men met de vrijwillige regeling kleine oude boerderijen opkopen die al jarenlang niet uitgebreid of gemoderniseerd zijn. Maar daar zit natuurlijk geen stikstof probleem. Hoe moeilijk kan het zijn deze megastallen, waarbij de eigenaar meestal niet eens in de buurt woont, gewoon voorgoed te sluiten. Het zal niet goedkoop zijn maar we zijn in 1 klap klaar!!