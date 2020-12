Lichaam Danny (18) gevonden in kanaal in Raalte na zoektocht van enkele dagen

Carbid­schie­ten tot in de nacht? Hierom mag het in Raalte wel en in Olst-Wij­he niet

16 december Carbidschieten rond de jaarwisseling in Raalte en Olst-Wijhe mag toch, ondanks de nieuwe lockdown. Je moet het wel vooraf melden, en er is één groot verschil. In Raalte mag je tot ver na middernacht knallen, een paar kilometer verderop in Olst-Wijhe houdt het feest op om 17.00 uur. De buurgemeenten leggen de keuzes uit.