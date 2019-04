Lierderholthuis legt zelf multifunctioneel veld aan: bewegen is hier ontmoeten

,,Aan vrijwilligers geen gebrek’’, zegt Nico Geerlink, lid van PB Lierderholthuis, die zelf ook de mouwen opstroopt. ,,Twintig is geen uitzondering. Zo zie je hoe betrokken het dorp is. We liggen helemaal op schema.’’ Terwijl het hekwerk rondom gemonteerd wordt, zijn anderen bezig met egalisatie en drainage. Deze week komt er kunstgras.

Op het terrein achter het Dorpshuis bevond zich eerst een tennisbaan met gravel ondergrond. Een kleine groep sporters maakt hiervan gebruik voor lessen en recreatief tennis. Met de komst van het multifunctionele veld worden de sporten uitgebreid. ,,Naast tennissen kan men er volleyballen. Dankzij doelen en netjes kun je er ook aan voetbal en basketbal doen. Er komen diverse belijningen, net als in een sporthal.’’

Ideeën pitchen

De verschillende pijlers van Sportvereniging Lierderholthuis (SVL) gaan gebruikmaken van het veld, net als bs Sint Nicolaas en de plaatselijke jeugdsoos. Ook komt er een calisthenics-gebied, dat de mogelijkheid biedt om in de buitenlucht te sporten. Er komen trim- en beweegtoestellen, fitnesstoestellen én een skatebaan met diverse skate-elementen. ,,Dit is twee jaar geleden in gang gezet door Finn Lukassen die met een brief naar de burgemeester vroeg om een skatebaan. Je kon destijds ideeën pitchen. Er kwamen allerlei dingen bovendrijven vanuit de bewoners. Dit alles viel samen met de behoefte aan vernieuwing van de tennisbaan.

PB Lierderholthuis heeft daarop een projectteam samengesteld. Eerst is de behoefte van dorp en verenigingen geïnventariseerd. Op school zijn ze beziggeweest met de ideale speelomgeving. Verder is er gekeken bij soortelijke projecten.’’

Er zat een heel subsidietraject aan vast. Bijdragen komen van de provincie, VSB-fonds, Rabobank, Jantje Beton, het Waterschap, PB Lierderholthuis zelf en de gemeente.

,,Aan contactfunctionaris Henny Huis in ’t Veld hebben we trouwens veel gehad. De tennis heeft zelf ook bijgedragen, net als een aantal sponsoren. En de veiling op de kermis heeft een prachtig bedrag opgeleverd.’’ PB en SVL hopen op verbinding. ,,Tussen het oude en nieuwe dorpsgedeelte, maar vooral: bewegen is ontmoeten. Mooi als jeugd en ouderen hier bij elkaar komen en er nieuwe ideeën en activiteiten ontstaan. Het veld biedt in elk geval faciliteiten zoals bankjes en speelplekken. In de pluktuin komt een stawip voor jong en oud. In de wadi komen stapstenen.’’

Wilgentenen

Want naast het sporten staat spelen centraal in het hele plan. De totale ruimte wordt groter, tonen Debby Meijer, PB-lid, en Ab Brand, SVL co-voorzitter, tijdens een rondwandeling door het groene gedeelte. Verschillende struiken zijn al geknot, andere blijven behouden. Ook komen er fruitbomen en een hut van wilgentenen.

Debby Meijer: ,,De klimboom moest blijven, vroegen de kinderen. Daardoor werd de route van het natuurlijk spelen-gedeelte anders. Omdat we het natuurlijke karakter wilden behouden, komen er klim-, klauter- en balanceertoestellen. Wat zoal? Een trampolinepad, lignet, balanceertouw, evenwichtsbalk en enterrek, waarvan de kickboksers gebruik gaan maken. En een kabelbaan.’’

Ab Brand vertelt dat de plekken gedurende het werkproces bepaald worden. ,,Omdat de bestaande begroeiing zoveel mogelijk intact blijft. Een gedeelte wordt speelbos. Daar gaan we de paden niet invullen. Gewoon zien wat er gebeurt! Dat geldt een beetje voor het hele project: één leuk, organisch proces. We hebben een mentaliteit van gewoon dóén! Dat werkt fantastisch.’’