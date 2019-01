Lierderholthuis speelt stuk van schrijver uit het dorp

,,Het grootste plezier had ik tijdens het schrijven. Ik wist namelijk al wie sommige rollen op zich zouden nemen’’, grinnikt Maartsen Metz. Een jaar geleden kreeg hij het idee om een klucht te schrijven voor de jaarlijkse uitvoering van de toneelclub in het hechte buurtschap Lierderholthuis. ,,Vrienden van mij zijn reisleiders en zij vertellen altijd de meest hilarische verhalen over hun reizen’’, zegt Metz, in het dagelijks leven conducteur. ,,Nu ben ik altijd groot fan geweest van kluchten. Vooral die oude, die je in de jaren tachtig nog op tv zag, met John Lanting en Joke Bruis. Kaakpijn van het lachen’’, zegt hij. ,,Dus toen mijn vrienden over hun avonturen vertelden, bedacht ik al snel dat ik daar een klucht over wilde schrijven.’’