Lijstduwer Jasper Guldemond stapt uit initiatiefgroep 'Mangs Bu-j Te Bange'

,,De partij vroeg of ik me kandidaat wilde stellen voor de komende verkiezingen en ik heb ‘ja’ gezegd’’, zegt Guldemond. ,,Bij het initiatief ‘Mangs Bu-j Te Bange’ (naar een uitspraak van Gijs Jolink, Meestal ben je te bang ) hebben we vanaf de start gezegd dat we geen politieke belangen willen mengen met het initiatief. Daarom trek ik me terug uit de initiatiefgroep.’’

,,Het gaat intussen mooi met de aanmeldingen voor het Mangs Bu-j Te Bange-festival’’, meldt Giny Hoogeslag over de komende bijeenkomst op 7 februari om 19.30 uur in het Carmel College. Een avond met lezingen over initiatief nemen, samenwerken met de overheid en over dingen voor elkaar krijgen. ,,We schatten in dat we 70 tot 100 mensen krijgen bij het festival. We willen mensen inspireren. Er is een beweging gaande dat overheden en inwoners meer samendoen. Daar willen we actief mee aan de slag.''