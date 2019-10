Lintje voor Chris de Bont

Justitie weet het zeker: vijfde dader jaren na ‘vergis­over­val’ Raalte gevonden

24 oktober Een 38-jarige man uit Lelystad is volgens het Openbaar Ministerie de vijfde overvaller van een woning aan de Haverstraat in Raalte in september 2014. Tegen Yaw B. is donderdag 3 jaar cel geëist.