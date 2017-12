Lintje voor Henk Roeke

video Broers Bruggeman hopen op droomstart zelfgebouwde tractor

28 december Het zijn indrukwekkende gevaartes, de twee Claas-tractoren in de showroom bij Bruggeman Mechanisatie in Broekland. De ene reus, met een cabine, is het standaardmodel. Bedoeld voor bijvoorbeeld een loonbedrijf. Met de andere gigant hopen de broers Bruggeman succes te oogsten op Neerlands tractorpullingbanen.